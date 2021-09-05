 

Джиган попросил Тимати не обрезать голову Саши Дони на фото

05.09.2021, 12:30, Разное
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Тимати в последнее время публикует множество снимков с девушкой, но на них она запечатлена не полностью. Фанаты уверены, что рядом с рэпером позирует киевская модель Саша Дони, а его друг Джиган даже попросил не обрезать голову красавицы на фото.
Сейчас Тимати отдыхает в Греции на курорте острова Миконос. Вместе с ним, как считают многие, проводит отпуск и Саша Дони. На некоторых снимках рэпера запечатлены части тела девушки, но внимательные фанаты, изучив ее аккаунт в соцсети, решили, что на них именно модель.

Изображение взято с: instagram @timatiofficial
Под одним из последних постов в комментариях отметился и рэпер Джиган. Супруг Оксаны Самойловой согласился с многочисленными просьбами подписчиков и попросил друга не обрезать голову спутницы, оставив под снимком лайк. Стоит отметить, что Джиган часто оставляет отметки «Мне нравится» под фотографиями красавиц с модельной внешностью.

Источник: www.paparazzi.ru



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