Джиган попросил Тимати не обрезать голову Саши Дони на фото

Тимати в последнее время публикует множество снимков с девушкой, но на них она запечатлена не полностью. Фанаты уверены, что рядом с рэпером позирует киевская модель Саша Дони, а его друг Джиган даже попросил не обрезать голову красавицы на фото.

Сейчас Тимати отдыхает в Греции на курорте острова Миконос. Вместе с ним, как считают многие, проводит отпуск и Саша Дони. На некоторых снимках рэпера запечатлены части тела девушки, но внимательные фанаты, изучив ее аккаунт в соцсети, решили, что на них именно модель.



Изображение взято с: instagram @timatiofficial

Под одним из последних постов в комментариях отметился и рэпер Джиган. Супруг Оксаны Самойловой согласился с многочисленными просьбами подписчиков и попросил друга не обрезать голову спутницы, оставив под снимком лайк. Стоит отметить, что Джиган часто оставляет отметки «Мне нравится» под фотографиями красавиц с модельной внешностью.

Источник: www.paparazzi.ru