Хитовый планшет Xiaomi Mi Pad 5 привезут в Россию сильно подорожавшим

Новый гаджет выводит на международный рынок китайская корпорация Xiaomi, Mi Pad 5 уже вскоре привезут в Россию. Однако уже ставший хитовым планшет будет сильно подорожавшим.

Огромный успех устройства начался с его родного рынка КНР, далее компания подготовила глобальную модификацию Xiaomi Mi Pad 5. Она отличается однокристальной платформой Qualcomm Snapdragon 860 на восьми ядрах. Дисплей аппарата равен 11 дюймам и имеет разрешение 2560 на 1600 пикселей, а его кадровая частота достигает 120 Герц. Кроме того, в планшете установлен 6-гигабайтный чип оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель на 18 гигабайт.

Для более качественного звука он оснащен двумя парами громкоговорителей, а высокая автономность обеспечивается аккумуляторной батареей мощностью 8720 мА•ч. Еще одной «фишкой» аппарата стало наличие двух камер с расширением в 13 и 8 мегапикселей.

При этом если для китайского рынка его стоимость составляет около 310 долларов, то россиянам придется заплатить порядка 480 долларов. Аналогичный ценник уже объявлен официально для Белоруссии, поэтому в РФ ожидается примерно такой же.

Стоит отметить, что для белорусов возможна покупка планшета с зарядным устройством, тогда как в Китае оно в комплекте не идет. Также модификация для мирового рынка имеет только две вариации цветового оформления, белую и черную.

Источник: www.ixbt.com