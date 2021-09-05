В Сети опубликовали видео с названием новых iPhone

В Сети опубликовали видео с перечислением названий нового поколения iPhone. В ролике и его скриншотах видны стильные аксессуары для нового поколения смартфона.

Уже менее, чем через десять дней корпорация Apple представит официально свои новые смартфоны. Ранее на различных интернет-ресурсах появлялась информация о вероятных особенностях грядущей линейки iPhone. Так, предполагался выпуск устройства с названием iPhone 12S, однако новая информация, обнародованная в Сети, опровергает подобное предположение.

Инсайдерские источники опубликовали видео, на котором продемонстрирован весь модельный ряд iPhone 13. Вероятно, из-за жалобы американской корпорации блогерам пришлось удалить запись, однако информация об этом уже разошлась по интернету и активно обсуждается. Несмотря на отсутствие ролика на данный момент, многие пользователи успели сделать снимки экрана.

Названия новой серии обнародовал на странице своего профиля в соцсети Twitter обозреватель, скрывающийся под псевдонимом PinkDon. В ролике показаны аксессуары для смартфонов и перечисляются наименования всех моделей iPhone 13. Так, вместо двенадцатой S-версии можно ожидать выпуска iPhone 13, а также его Pro Max-вариации. Для девайсов уже готовы чехлы Silicon Case, поэтому информация вызывает большое доверие. Подтвердятся ли опубликованные данные, можно будет узнать уже 14 сентября, именно на эту дату запланирована официальная презентация новинок от бренда Apple.

Источник: www.ferra.ru