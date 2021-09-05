 

Володин обозначил самые важные законы в сфере защиты животных: Было делом принципа

05.09.2021, 12:26, Разное
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Во всех цивилизованных странах особое внимание уделено проблемам в сфере защиты животных. В правовом поле появляются законы, нарушение которых влечет за собой серьезную ответственность.

Россия не отстает от общемирового тренда и ставит в приоритет не только жизни людей, но и жизни братьев наших меньших. Так, за последние пять лет в обозначенном направлении был проделан впечатляющий массив работы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обозначил самые важные вехи в сфере защиты животных на территории России. Политик подчеркнул, что принятие многих законов носило не только чисто правовой характер, это было делом принципа.

По словам Володина, работа в этом плане была весьма нелегкой. Экспертам пришлось столкнуться с рядом существенных препятствий. Достигнуть желаемого результата помогла помощь общественности, которая поддерживает принципы гуманности.

Основой законодательства с сфере защиты животных является определение, в соответствии с которым животное — не вещь, а живое существо, которому присущи эмоции, страдания и боль. Люди теперь не имеют возможности просто так избавляться от питомцев. Текущий хозяин обязан искать своему подопечному нового владельца или же отдавать его в приют.



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