Мнение: Газовые сложности

Вокруг Северного потока-2 разворачиваются сражения — но уже не вокруг строительства, а дальнейшей эксплуатации. США сумели оттянуть окончание строительства на два года, в течение которых была окончательно похоронена концепция обхода вокруг Украины. Более того — на самом российском верху уже неоднократно были сделаны заявления о том, что газовый транзитный контракт с Украиной будет продлен и после 2024 года. Недостижение заявленный целей — это в рациональном поле расценивается только как поражение, а Кремль заявленных целей не достиг.

Теперь начинается борьба за доли на газовом рынке Европы. Проблема текущего периода заключается в серьезной дезорганизации того, что называется «нормальный жизнью». Это, конечно, борьба с коронавирусом, которая увеличила все возможные риски и сделала прогнозирование весьма недостоверным занятием. Вдовесок на «коронакризис» накладывается кризис «обычный», экономический. Но в среднесрочной перспективе дополнительным фактором неопределенности становится так называемый «энергопереход» – или «зеленая революция».

Переход из одной системы в другую — вещь вероятностная. Кардинальное изменение энергобаланса Европы, о чем заявлено как о стратегической цели, не просто трансформирует энергетику Европы, а создает ее буквально заново. Слишком большие изменения должны последовать за энергопереходом — и в инфраструктуре, и в экономике. Исчезновение целого ряда отраслей приведет к серьезным социальным сдвигам — в общем, затрагивается практически всё, а значит — речь идет о системном переходе. Который сам по себе сложен, причем настолько, что никаких гарантий, что он состоится вообще, состоится в намеченные сроки и состоится с допустимыми издержками, нет. Во всяком случае сейчас наиболее правильными прогнозами на этот самый энергопереход могут быть только разные варианты «фифти-фифти».

Наконец, есть и еще один фактор, возмущающий энергорынок Европы — складывающийся новый баланс между двумя технологиями доставки газа: по трубе и в виде сжиженного газа. Рано или поздно, но этот баланс будет создан, что приведет к изменению системы ценообразования, так как изначально СПГ был в основном биржевым товаром и продавался по принципу «плати и бери», а трубопроводный газ продавался на основе долгосрочных контрактов. Сейчас обе системы сближаются, и уже СПГ начинает все чаще продаваться именно по долгосрочным контрактам, а газ по трубе поставляется по контрактам разовым. Понятно, что до тех пор, пока новая система ценообразования не «утрясется», опять-таки, стабильности на рынке будет немного.

Это очень короткий перечень существующих сегодня проблем, на которые накладываются задачи борьбы за рынок. Газпром слишком большие ресурсы затратил на достижение завиральных идей Путина диктовать политические условия Европе (так называемая концепция «энергетической сверхдержавы»), и это привело к тому, что с огромным трудом построена дополнительная инфраструктура, но она избыточна и нерентабельна. Настолько избыточна, что уже сейчас возникает вопрос, как именно и чем именно ее можно загрузить кроме газа. Идея с водородом интересная, но пока европейский рынок попросту не готов к водородной энергетике.

Дополнительный газопровод при избытке уже имеющихся — это, скорее головная боль, чем достижение. Но тут стоит вопрос престижа (хоть какого-нибудь), а потому завершение строительства стало самоцелью. Что с этим делать, будем думать потом.

А «потом» выглядит пока непросто. Уже окончательно решено, что ограничения Третьего энергопакета с СП-2 сняты не будут. Хотя и могли быть сняты, если бы труба была бы построена до мая 2020 года. Штаты, введя санкции и остановив строительство, сумели решить задачу закрытия половины мощностей СП-2 для Газпрома. Теперь нужно как-то думать, что с этим делать.

Роснефть уже предложила выход (который тоже может оказаться юридически спорным) о допуске ее газа в трубу Северного потока-2. Тем самым ограничения Третьего энергопакета могут быть обойдены. Хотя европейцы могут оспорить это решение, так как газ будет продаваться не напрямую Роснефтью, а опять же Газпромом в порядке комиссии. Иначе нельзя — так как в России действует закон, закрепляющий экспортную монополию Газпрома. Это ленное владение Миллера, и он будет биться за него до конца. Впрочем, здесь экономики настолько мало, а политики настолько много, что феодальные права Газпрома могут быть принудительно урезаны политическим решением. Что станет явным и откровенным поражением уже Миллера в аппаратной войне за рентные угодья.

Миллер уже пытается обойти и Третий энергопакет, и атаку Роснефти через регистрацию 100% дочки, которая станет «независимым поставщиком»: Nord Stream 2 AG. Но это настолько лобовое решение, что европейцы могут его оспорить.

Европа уже предложила третий вариант: просто купить СП-2. Прибыль Газпром вряд ли получит, но хотя бы зафиксирует убытки на более приемлемых условиях. Однако здесь снова политика, а потому пацанские понятия российского руководства, скорее всего, не дадут возможности пойти по наиболее разумному пути. Если бетонная стена не пробивается головой, будем пробивать с разбега. И снова головой. Зато по понятиям.

Однако похоже, что Еврокомиссия может «закуситься» и предъявить ультиматум по продаже Северного потока-2. В противном случае никакие уловки и манипуляции не пройдут никак.

Очень многое решится на германских выборах буквально через несколько дней. В зависимости от того, кто именно победит на них и какие балансы в итоге будут выстроены в немецком политике, будет зависеть и позиция Германии. Самый худший для Кремля вариант — это, конечно, победа «зеленых», ожесточенных противников СП-2 в принципе. Взять большинство «зеленые» уже точно не могут, но расклады таковы, что возможна трех- и более партийная коалиция, причем в двух разных вариантах: христианских демократов, «зеленых» и свободных демократов (СвДП) в одном варианте и социал-демократы, SPD, свободные демократы и зеленые. И в том, и другом случае «зеленые» могут пройти в правительство, а значит, позиции Кремля в германской политике могут сильно ухудшится.

Германские выборы, в отличие от российских, предсказывать сложно. Поэтому в любом случае что-то станет понятно лишь в конце сентября. И вполне возможно, что по Северному потоку-2 будут приняты нетривиальные решения, так как немцы попросту устали от бесконечных сложностей и проблем с этой игрушкой Путина.

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