Столтенберг назвал причину возможного раскола среди союзников по НАТО

Генсек Альянса приветствовал дополнительные усилия Европы в области обороны. Однако, по его словам, они никогда не заменят НАТО, поэтому нужно убедиться, что Европа и Северная Америка объединились.

Столтенберг обратил внимание, что 80 % оборонных расходов НАТО финансируют союзники Альянса, которые не входят в ЕС. В частности, это Норвегия, Исландия, Турция, США, Канада и Великобритания.

Попытка создать параллельные или дублирующие военные структуры ослабит способность союзников НАТО работать вместе при ограниченных ресурсах, добавил он.

Развертывание военнослужащих США, Великобританией, Турцией и Норвегией для помощи в эвакуации из Афганистана показало, что страны НАТО, не входящие в ЕС, обладают “уникальными возможностями, которые необходимы для защиты Европы”, сказал Столтенберг.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече в Словении 2 сентября этого года с главами внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил ЕС.

“Нам нужно повысить нашу способность действовать автономно, где это необходимо. Были ли мы готовы отправить миссию, чтобы взять под контроль и охранять аэропорт в Кабуле? Нет. Американцы – да, мы – нет”, – отмечал он.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

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