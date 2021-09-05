 

Синоптик: Бабье лето – уже в Украине!

05.09.2021, 12:04, Новости дня
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“Бабье лето – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное охлаждение, дневное солнышко, летающая паутина (кто не видел – зайдите в лес или даже ближайшую рощу), тихий ветер или даже штиль – все это уже пришло”, – написала она.

Диденко сообщила, что 6 сентября в Украине ожидается сухая погода.

“Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1… + 6 ºC, преимущественно на почве заморозки 0… -3 ºC. Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и Юг Украины – избегут заморозков. В течение дня температура воздуха поднимется до +13… +18 ºC, в южной части и на Закарпатье +18… +23 ºC”, – написала синоптик.

Она прогнозирует, что в дальнейшем в Украине будет теплеть, но ночи будут прохладными.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4845999112096695

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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