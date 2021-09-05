 

“Шикарный улов”, “Столько эмоций”. Пугачева с детьми побывала на рыбалке

05.09.2021, 12:04, Новости дня
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“Пока я снимал новый сезон “Лучше всех”, Миша с Кристиной [Орбакайте] и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда, Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось”, – написал Галкин.

На видео дети сидят с удочками на берегу водоема и радуются, когда им помогают доставать улов из воды. Пугачева с ними находится на берегу.

“А как эта рыба называется?”, – спрашивает Лиза.

“Это осетрина, осетр”, – ответил мужчина, который помогал детям на рыбалке.

Подписчики Галкина восхитились эмоциями детей.

“Шикарный улов! Эмоции налицо!” – написала nike197070.

“Классно! Столько эмоций!” – отметила n.voronkova21.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

У Пугачевой есть также 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте. Ее отец – литовский артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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