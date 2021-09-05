 

В Украину пытались ввезти продукции Apple на $650 тыс.

05.09.2021, 12:04, Новости дня
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Новую технику хотели ввезти через пункт пропуска “Шегини” под видом бывших в употреблении запчастей. Водитель микроавтобуса указал в декларации 1500 кг запчастей, однако таможенники нашли также 181 іPhone, 1300 наушников AirPods, 40 Apple Pencil, 10 I Mac, 96 iPad Air, 73 MacBook Pro, 38 iPad Pro и 594 бывших в употреблении іPhone разных моделей.

“По предварительной оценке, стоимость незадекларированного товара составляет $650 тыс. В отношении водителя составили протокол о нарушении таможенных правил. Технику Apple изъяли на склад таможни”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/393482149053549

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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