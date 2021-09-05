 

“Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина”. Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе

05.09.2021, 12:04, Новости дня
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“Вчера сборная Украины показала яркую игру против Франции на НСК “Олимпийский”. А гол Николая Шапаренко заслуживает отдельной благодарности. Спасибо команде за эмоции! Самые крупные победы еще впереди”, – написал спикер.

“Вы вылитый отец, он был очень красивый мужчина. Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина”, – написала в комментариях olgaeresed123.

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Публикация от Дмитро Разумков (@dmytro.razumkov)

Сборная Украины сыграла со счетом 1:1.

Контекст:

Разумков занимает должность председателя Верховной Рады Украины с августа 2019 года. Он стал 14-м спикером парламента, набрав рекордное количество голосов во время голосования: за него проголосовало 382 депутата.

Жена Разумкова – дочь бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Алексея.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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