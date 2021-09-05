Мнение: Прислуга вертикали?

6 сентября Верховный Суд России рассмотрит «дело Шлосберга». И, по всей видимости, не отменит решение Мосгорсуда об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

А 7 сентября там же в Верховном Суде России в 10:30 состоится рассмотрение моей апелляционной жалобы на решения судов в Казани и в Нижнем Новгороде, отказавшихся удовлетворять мой административный иск об отмене регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Ильи Вольфсона.

Решил, что приму личное участие в судебном заседании. Этот путь надо пройти до конца. Если и Верховный Суд откажется признать турне Ильи Вольфсона по районам Приволжского округа №26 незаконной предвыборной агитацией – это будет отличная глава будущей книги «Электоральный султанат».

В кассационной жалобе написал:

«….Суд не дал правовую оценку агитационному турне Вольфсона И.С. по районам республики, входящим в Приволжский избирательный округ №26, констатировав, что «ограничения при проведении предвыборной агитации возникают у кандидата лишь с момента представления кандидатом в окружную комиссию уведомления о выдвижении…».

Кроме того, судом констатировано, что «суд принял во вниманиеи то обстоятельство, что к обязанностям Вольфсона И.С. как действующего депутата Государственного Совета Республики Татарстан в силу положений статьи 8 Закона Республики Татарстан от 18 марта 2004 года «О статусе дпутата Государственного Совета Республики Татарстан» относится поддержание связи с избирателями, рассмотрение их обращений, едение личного приема, информирование избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а так же в средствах массовой информации, исполнение которой и имело место в рассматриваемых случаях» (стр. 6 абзац 4 Апелляционного определения).

При этом суд проигнорировал п.1 статьи 8 Закон Республики Татарстан «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан», которая исчерпывающе регламентирует территорию, в границах которого местный депутат «поддерживает связь с избирателями», а именно:

Статья 8. Взаимоотношения депутата с избирателями

1.Депутат поддерживает связь с избирателями. При этом депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь с избирателями своего округа, а депутат, избранный по единому республиканскому избирательному округу, поддерживает связь с избирателями в округе, определенном соответствующей фракцией в Государственном Совете Республики Татарстан, созданной избирательным объединением, по списку которого он был избран.

Вольфсон И.С.был избран депутатом Государственного Совета Республики Татарстан по Пионерскому одномандатному округу №14, включающему в себя территорию исключительно Советского района Казани. И, следовательно, совершая турне по Елабуге, Мамадышу, Кукмору, Балтасям, Богатым Сабам, Вольфсона И.С не мог «поддерживает связь с избирателями», так как в этих населенных пунктах не проживают избиратели Вольфсона, делегировавшие его в Государственный Совет Республики Татарстан.

Таким образом, раздача жителям вышеуказанных населенных пунктов «Паспортов здоровья», на титульных листах которых указано, что это совместный проект РКБ и Вольфсона Ильи Станиславовича подпадает под признаки предвыборной агитацией.

А именно под пункты 5) и 6) статья 62 «Предвыборная агитация» ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»:

5) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей;

6) деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидату (кандидатам).

Турне Вольфсона И.С. по районам, входящим в Приволжский избирательный округ №26, подпадает и под действия, описанные в статье 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым предвыборная агитация – это:

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Кроме того, суд не дал правовую оценку факту финансирования проекта «Паспорт здоровья» благотворительным фондом «В твою пользу», связанным с Вольфсоном И.С. Благотворительным фондом профинансировано изготовление 300 тыс «Паспортов здоровья» и оплачена работа врачей по медицинскому обследованию жителей вышеуказанных районов. Это притом, что благотворительным фондам вообще запрещено заниматься предвыборной агитацией.

Судом не дана правовая оценка и не исследованы факты, имеющие все признаки подкупа избирателей. А именно: проведенное уже после выдвижения съездом партии «Единая Россия» Вольфсона И.С. кандидатом в депутаты по Приволжскому избирательному округу №26, анкетирования и медицинского обследование избирателей Приволжского округа №26 врачами РКБ, которое финансировалось благотворительным фондом «В твою пользу».

Главврач РКБ в интервью, исследованном в суде, рассказал, что связанный с Вольфсоном благотворительный фонд оплатил работу медиков, которые провели обследование жителей. Каждому обследованному вручили «Паспорт здоровья», в котором было написано, что это совместный проект РКБ и Вольфсона И.С., что несомненно создает благоприятный образ Вольфсона».

Какие будут прогнозы? Верховный Суд России выкрутится и оставит в силе решение Верховного Суда Татарстана? И тем самым лишний раз подтвердит, что судебная система России – не самостоятельная ветвь власть, а прислуга вертикали власти? Или как?

Фотография Льва Шлосберга отсюда

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