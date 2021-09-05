Названы лучшие креативные коллаборации сезона ArtMasters

В Москве состоялись финалы командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в категориях «Кино», «Театр» и «Музыка», по итогам презентации были выбраны три лучшие работы в каждой категории, а победитель будет объявлен 6 сентября в Большом театре на торжественной церемонии награждения.

Пять команд в каждом направлении были сформированны путем жеребьевки в июле текущего года на площадке арт-кластера Таврида. В каждую команду вошли финалисты бэкстейдж-компетенций чемпионата ArtMasters, к которым присоединились резиденты арт-кластера Таврида, а также молодые режиссеры фестиваля «Уроки режиссуры», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) 3 сентября команды направления «Музыка» представили жюри и почетным гостям клипы, снятые для исполнителей Daasha, Никита Киоссе, Город 312, Дина Гарипова, Jukebox Trio.

В экспертное жюри, оценивающее работы команд, вошли руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко; Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов; музыкальный продюсер Андрей Сергеев; генеральный продюсер «СберЗвук» Сергей Балдин; генеральный директор «Первого музыкального издательства» Мария Опарина; продюсер «Первого музыкального издательства» Ирэна Кобалия; генеральный директор лейбла «А+» Артем Боровков; журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян; главный эксперт Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в компетенции «Клипмейкер» Елена Кипер.

В тройку лучших клипов по итогам защиты вошел клип на песню группы Город 312 «Конверт». Над клипом работали финалисты ArtMasters в компетенции «Клипмейкер» Андрей Зубов и Анна Филиппова, художник по гриму Виктория Слащилина, художник-аниматор Анастасия Верейкина, дизайнер смешанной реальности Савватий Гузаиров, художники по костюмам Ольга Крючкова и Вера Бекарева, геймдизайнер Павел Алексеев, режиссер монтажа Булат Даминов и оператор кино и ТВ Евгений Панков.

Также в лидерах клип на песню Никиты Киоссе «Бумажный самолет». Над клипом работали финалисты ArtMasters клипмейкер Элина Шевченко, художник по гриму Екатерина Милованова, художник-аниматор Анастасия Кондрина, дизайнер смешанной реальности Владимир Макушев, художник по костюмам Лилиана Брик, геймдизайнер Артем Макаров Артем, режиссер монтажа Александр Помонд, оператор кино и ТВ Алдар Загдаев Алдар,

Кроме того, в тройку вошел клип на песню группы Jukebox Trio «Покорми кота». Над клипом работали клипмейкеры Лидия Борзилова и Альмира Муртазина, художник по гриму Ирина Ермаченкова, художник-аниматор Надежда Шибалова, дизайнер смешанной реальности Марина Сарана, художник по костюмам Олеся Грабчук, геймдизайнер Екатерина Шевелина, режиссер монтажа Екатерина Торсунова.

Клип-победитель командных соревнований в категории «Музыка» получит ротацию на музыкальных каналах. Также 3 сентября во ВГИК состоялся финал по направлению «Кино». Команды показали короткометражные фильмы социальной направленности на тему «Преображая мир». Хронометраж фильмов 10 минут.

В экспертное жюри вошли Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова ВГИК Владимир Малышев; генеральный директор ГМП КИТ Андрей Терешок; продюсер, режиссер телевидения Дмитрий Рудовский; главный эксперт чемпионата ArtMasters в компетенции «Медиакомпозитор» Иван Бурляев; директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок; актер театра и кино Вячеслав Манучаров.

В тройку лучших фильмов вошли: картина режиссера Амры Начкебия «Луиза Делитед», фильм режиссера Павла Данилова «Люб(с)и» и фильм режиссера Леонида Гардаша «Молодой».

«Фильмы были сняты за две смены, что невероятно мало для такого уровня качества. Мы увидели высочайший уровень профессионализма команды. А зная условия конкурса, тот факт что вы все собрались буквально месяц назад не зная друг друга, удивляет и дает уверенность, что наша индустрия будет развиваться, а зрители совсем скоро увидят ваши новые работы», – отметил председатель жюри Владимир Малышев.

Фильм-победитель будет объявлен 6 сентября в Большом театре и показан в прокате на онлайн-платформах кино.

4 сентября в Электротеатре Станиславский состоялся финал командных соревнований по направлению «Театр». Финалисты чемпионата ArtMasters совместно с участниками фестиваля «Уроки режиссуры» и резидентами арт-кластера «Таврида» показали пять театральных отрывков по произведениям А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. Режиссерами постановок выступили Егор Равинский, Артем Галушин, Кристина Звыкова, Грета Шушчевичуте, Михаил Милькис.

В жюри, которое оценивало работы, вошли первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко; заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам, заместитель председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев; ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, председатель Экспертного Совета чемпионата ArtMasters Григорий Заславский; ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев; театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения Ольга Егошина; директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, член Оргкомитета чемпионата ArtMasters Кирилл Крок; руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко; директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

По итогам показа жюри озвучило тройку лидеров, а победитель командных соревнований получат грант на постановку спектакля на сцене одного из крупнейших федеральных театров (Малый театр, театр имени Евгения Вахтангова, театр «Практика», МХАТ им. А.П.Чехова, Электротеатр Станиславского, РАМТ).

В тройку лучших театральных постановок вошли: отрывок из спектакля «Сон смешного человека» по мотивам произведения Ф.М.Достоевский режиссер Кристина Звыкова; отрывок из спектакля «Трудовой хлеб» по мотивам произведения А. Н. Островского режиссер Егор Равинский; отрывок из спектакля «Поздняя любовь» по мотивам произведения А. Н. Островского, режиссер Грета Шушчевичуте.

«Сегодня мы стали свидетелями удивительного для театральной сцены события. Мы видели на сцене воду, песок, огонь, невероятные подиумы и эффекты, которые создали сценографы и художники по свету, образы актеров, так точно созданные художниками по гриму и костюмам. Работы удивляют! Удивляет продукт, который команды создали за столь короткий срок!» – отметил председатель жюри Евгений Князев.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, а также грандиозный гала-концерт состоятся 6 сентября 2021 года в Большом театре.