 

В Мексике началось производство BMW Series 2 Coupe

05.09.2021, 11:46, Новости дня
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Завод бренда BMW Group в Мексике приступил к выпуску новой модели BMW 2 Series Coupe.

В свою очередь, данная производственная площадка функционирует в течение нескольких лет и теперь пополнится очередным автомобилем. Известно, что на территории завода функционирует испытательный комплекс, в рамках которого осуществляется тестирование систем управления и других важных компонентов транспортного средства.

Вместе с тем эксперты уверены, что новая версия BMW 2 Series Coupe окажется достаточно востребованной на рынке, а ее выпуск на мексиканском заводе позволит обрести новых довольных клиентов в данном регионе. Остальные подробности о купе пока умалчиваются производителем до выхода на рынок.



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