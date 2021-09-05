 

Компания Geely представила обновлённый минивэн Jiaji

05.09.2021, 11:46, Новости дня
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Китайский бренд Geely официально представил обновленную версию минивэна Geely Jiaji.

Представленный экземпляр доступен в комплектации Platinum. Внешние изменения коснулись решетки радиатора, бамперов, светодиодной оптики и 18-дюймовых колесных дисков. В салоне нового мниивэна установлен продвинутый мультимедийный комплекс с крупным экраном. Кроме того, модель поступит в продажу с агрегатами на 177 и 184 л.с. мощности.

Уже к концу осени новый минивэн появится в свободной продаже. Известно, что начальная стоимость новой модели составит от 100 тысяч юаней. Более точные технические параметры и характеристики автомобиля озвучат несколько позже, перед выходом в свободную продажу у местных дилеров.



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