Компания Geely представила обновлённый минивэн Jiaji

Китайский бренд Geely официально представил обновленную версию минивэна Geely Jiaji.

Представленный экземпляр доступен в комплектации Platinum. Внешние изменения коснулись решетки радиатора, бамперов, светодиодной оптики и 18-дюймовых колесных дисков. В салоне нового мниивэна установлен продвинутый мультимедийный комплекс с крупным экраном. Кроме того, модель поступит в продажу с агрегатами на 177 и 184 л.с. мощности.

Уже к концу осени новый минивэн появится в свободной продаже. Известно, что начальная стоимость новой модели составит от 100 тысяч юаней. Более точные технические параметры и характеристики автомобиля озвучат несколько позже, перед выходом в свободную продажу у местных дилеров.