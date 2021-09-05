Мнение: 4 года деблокаде Дейр-эз-Зора
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Сегодня исполняется уже 4 года деблокаде Дейр-эз-Зора. Во время летит, а казалось совсем недавно все это было.
Уже и канал Anna News с Ютуба снесли, но памятные кадры поездки на танке к позициям бойцов Захреддина сохранились.
Шилов и Харченко были лучшими военкорами той войны.
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Также сегодня 7 годовщина разгрома колонны нациков из "Айдара"
Подробно этой бой недавно "Серая зона" разбирала https://colonelcassad.livejournal.com/7000210.html (пришлите, кстати, полную версию на 32 минуты без цензуры, у кого ссылка есть).
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Ну и да, в этот же день началось первое минскование, которое должно было прекратить войну, но ожидаемо не прекратило.
Уж 7 лет как прошло с "важного шагу к миру на Донбассе".
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Источник: Colonel Cassad
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