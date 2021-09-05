 

Ученые предупредили о потере человечеством 1 секунды всемирного времени из-за ускорения вращения Земли

05.09.2021, 11:36, Разное
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Земля с годами стала быстрее вращаться вокруг своей оси. Если ситуация не остановится, то человечество может потерять 1 секунду всемирного времени.
Ученые в ходе работы научились определять скорость вращения Голубой планеты. Оказалось, что в определенные периоды показатели значительно отличаются. Основой для расчетов выступают атомные часы. Когда разница между показателями значительно увеличивается, эксперты добавляют дополнительную секунду. Данное событие происходит один раз в несколько лет, а в последний раз это случилось в 2016 году.

Теперь же выяснилось, что разница в показателях стала уменьшаться. Если ситуация не измениться, то, по прогнозам экспертов, уже в 2026 году будет потеряно 0,9 секунды. Причиной этому стала совокупность трех факторов: максимальные показатели глобальной температуры, скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания.

Источник: planet-today.ru



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