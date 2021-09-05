 

Анастасия Вертинская показала шикарную дачу у озера

05.09.2021, 11:36, Разное
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Анастасия Вертинская стала героем программы «На дачу!» Актриса показала телезрителям свой шикарный дом у озера.
Анастасия Вертинская живет вместе с сыном Степаном Михалковым и его женой в доме, выполненном в тосканском стиле. Жилище расположено у озера, в котором плавают лебеди. Вертинская призналась, что покупкой дачи занимался ее сын. Более того, семейство снимало данное жилье, а после узнало о его продаже.

Несмотря на красоту местности и масштабы дачи, актриса планирует заняться ремонтом. Специалисты программы решили помочь актрисе в ремонте беседки. Для этого использовались деревянные материалы, так как это выглядит традиционным и соответствует модным тенденциям.
К слову, невестка Вертинской занимается разведением кухонного сада с зеленью на территории участка, а сын выращивает помидоры в теплице.

Источник: teleprogramma.pro



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