Ученые определили, когда произошла первая эпидемия коронавируса

Десятки тысяч лет назад древние жители Земли столкнулись с первой эпидемией коронавируса. Речь идет о подроде возбудителей недуга SARS-CoV-2 – сарбековирусе.

Научную работу проводили исследователи из Оксфордского университета. В ней специалистам удалось воссоздать эволюцию SARS-CoV-2, учитывая ограничения из-за необходимости возбудителей инфекции сохранять способность заражать хозяев. Выяснилось, что сарбековирус существовал свыше 21 тысячи лет назад. Эти выводы подтверждаются результатами анализа геномных данных предков человека. Более того, возбудитель мог стать причиной появления эпидемии в то время.

Ученые планируют реконструирование эволюционных изменений других вирусов. Сейчас известно, что вирус гепатита С начал распространяться между животными около полумиллиона лет назад. Человек впервые столкнулся с попаданием данного патогена в организм около 150 тысяч лет назад. Это произошло в результате миграции людей из Африки.

Источник: www.gazeta.ru