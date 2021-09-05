 

Вашингтону и Берлину проще принимать решения по СП-2 без Киева – экс-глава МИД Украины Климкин

05.09.2021, 11:32, Разное
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В июле канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден заключили соглашение по “Северному потоку – 2”. Главы государств договорились, что Вашингтон не будет мешать завершению строительства газопровода, а Берлин поможет Киеву финансово. Политики пообещали ввести санкции против России, если СП-2 будет использован в качестве оружия.

При этом на Украине остались недовольны договоренностью США и Германии. Также в Киеве возмущены, что решение принималось без них. У Павла Климкина есть ответ, почему Украину не зовут на заключение подобных соглашений. “Мы на сегодня не в игре”, – объяснил экс-глава МИД страны.

Незалежная не является частью узкого круга, который принимает решения в том числе по “Северному потоку – 2”, заявил украинский дипломат. Мол, на Западе знают, что позиция Киева может быть весьма эмоциональной и не гибкой.

“И проще принимать решения без нас”, – сказал Климкин.

Также он предположил, что во время встречи 1 сентября Владимир Зеленский поговорил с Джо Байденом о том, чтобы Украина стала частью процесса выработки решений по “Северному потоку – 2”. Был ли такой разговор, станет ясно спустя время.

Ранее “Дни.ру” приводили слова экс-губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля о том, что Западу не интересы проблемы Украины. Бывший депутат Верховной Рады обратил внимание, что форум инициативы “Крымская платформа” посетили мало иностранных политиков и общественных деятелей.



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