 

Девушка для банкротства – Личное мнение

05.09.2021, 11:16, Разное
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Ксюндель опубликовала видео, в котором её называют «девушкой, которая может привести к банкротству».


Фото: Соцсети

Посмотрела я на это и удивилась: если Бородина кого и может привести к банкротству, то только саму себя.

Подозреваю, что в жизни этой сутулой 38-летней женщины с двойным подбородком и грудью, похожей на резиновую, уже появился очередной «успешный бизнесмен». Ну, или в скором времени появится.

На море «успешного бизнесмена» вывезти надо? Надо. Машинку ему поменять надо? Надо. Часики опять же «беизнесмену» нужны? Нужны, и не одни. Не говоря уж о штанишках, туфельках, футболочках, рубашечках и прочих предметах мужского гардероба. Если «успешный» окажется жгучим бородачом, то барбершопы, знаете ли, тоже далеко не бесплатны.

Учитывая нынешнее материальное положение бывшей телеведущей, я всерьёз опасаюсь её банкротства.

Женщина Ксения, увы, неумная: обожает турецкие сериалы про любовную любовь, млеет за рулём автомобиля под страстные напевы плохих музыкантов, пристаёт к актёрам из турецкого «мыла» с просьбой сделать совместную фоточку.

В общем, я бы ставку на финансовую благоразумность Бородиной не делала.

Ксюндель, бди! И если «успешный» подарит тебе бриллианты, пожалуйста, проверь их на подлинность. Вполне могут оказаться фианитами, а ты в порыве страсти и не разберёшь, как с тобой всегда и случается.

А, вообще, если бы меня назвали «девушкой, которая может привести к банкротству», я бы оскорбилась.

А вам бы понравился такой комплимент? Почему?

Источник: Лена Миро



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