Украина на Паралимпиаде 2020 в Токио завоевала 98 медалей и заняла шестое место по количеству золотых наград

Сборная Украины выиграла 24 золотых медали, 47 серебрянных и 37 бронзовых. Украинские спортсмены были представлены в 15 видах спорта, в 10 из них получили награды.

Украина по общему количеству медалей заняла пятое место, по количеству золотых наград – шестое.

Первое место по общему количеству наград заняла сборная Китая (207 медалей), второе – Великобритании (124 медали), третье – сборная Российского паралимпийского комитета (118 медалей).

Скриншот: paralympic.org

Как отмечает “Суспільне спорт”, самое большое количество медалей украинские спортсмены получили в соревнованиях по плаванию (43 медали) и легкой атлетике (24 медали).

Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году (117 медалей, третье место).

На Паралимпиаде 2020 года самым титулованным спортсменом стал украинец Максим Крипак. Он завоевал семь медалей, из которых – пять золотых, одна серебрянная и одна бронзовая. В целом Крипак выиграл уже 15 медалей на Паралимпиадах, десять из них – золотые. Он пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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