“Слишком много пафосных слов”. Хименес-Браво в соцсети рассуждал об отношениях с женщинами

Он опубликовал фото ног – мужских и женских – на постели. На кровати также лежит собака колумбийца Лупита.

“В Украине женщины умеют балансировать между личной жизнью и работой. Самореализовываться, но не забывать о своем мужчине, дарить ему заботу и ласку. И мне кажется, я уже нашел свой идеал”, – отметил он.

Хименес-Браво написал, что женщина не должна заставлять его делать выбор между нею и карьерой, заботиться, быть верной, самодостаточной и ухаживать за собой.

“Но самое главное – полное доверие и честность! Ложь может стать причиной расставания. Однажды при мне сплетничали обо мне же, думая, что я не понимаю, о чем идет разговор. Это было ужасно, чувствовал, что меня держат за дурака. Для своей мудрой, самодостаточной и спокойной женщины (не в постели, конечно же) я сделаю и делаю все. У нее нет проблем. Главное, чтобы я был для нее единственным, в приоритете. Я должен чувствовать ее заботу и любовь. Иначе зачем это все?” – заявил кулинар.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

“Слишком много пафосных слов. Настоящие мужчины о таком не пишут на весь мир, они молча делают свою женщину счастливой”, – прокомментировало сообщество miory_by.

“Зачем все эти вопросы-размышления, если у вас уже есть девушка? Если вы хотите удержать женскую аудиторию, публикуйте больше рецептов и меньше себя в трусах”, – заявила kseniabukowski.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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