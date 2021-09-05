Боррель призвал ЕС к переговорам с талибами

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05.09.2021, 11:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕвросоюз должен вести переговоры с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», – цитирует ТАСС Борреля. 

Глава дипломатии ЕС добавил, что произошедшее в Афганистане – это трагедия для афганцев и провал для Запада. Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы такая же ситуация не повторилась в других странах.

«Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. <…> Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских», – высказался Боррель.

По его мнению, в настоящее время вести диалог с талибами особенно необходимо, ведь стране из-за войны и засухи грозит гуманитарный кризис. ЕС намерен увеличить гуманитарную помощь в Афганистан, но только в том случае, если будут соблюдаться права человека, в особенности женщин.

«Уровень нашего диалога будет зависеть от способности наших собеседников пойти навстречу нашим демаршам и выдвигаемым нами условиями действий [в стране]», – заключил Боррель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана. 

Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана США должны сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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