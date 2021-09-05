 

В РФ выявили 18,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

05.09.2021, 11:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 18 645 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1542, Санкт-Петербурге – 1357, Московской области – 826.

Всего в стране выявили 7 012 599 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 270 731 человек, из них 15 256 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 187 200 человек.

Накануне, 4 сентября, в России выявили 18 780 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 135.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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