Российский иммунолог предсказал будущее коронавируса

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05.09.2021, 11:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в РФ достигнет 80%, сообщил ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Российский медик объяснил, что Роспотребнадзор больше года занимается оценкой популяционного иммунитета к COVID-19. Четыре этапа исследования уже позади, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки наблюдают в 26 регионах России, после чего данные экстраполируют на всю страну, передает радио «Комсомольская правда».

По его словам, чтобы коронавирус приобрел сезонный характер, 80% россиян необходимо привиться от инфекции или переболеть ей. При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. «Если этот показатель будет не 80%, а 90 или 95%, тогда вообще будет прекрасно», – спрогнозировал врач будущее коронавируса.

Кроме того, иммунолог отметил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени.

«Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения – переболев или получив вакцину», – резюмировал он.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году.



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