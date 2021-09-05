 

Audi запустила продажу модели RS 3 LMS

05.09.2021, 10:52, Новости дня
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Новая спортивная модель Audi RS 3 LMS поступила в свободную продажу.

Следует отметить, что за последние пять лет продали около 180 экземпляров данной модели. Кроме того, гоночная команда с данным автомобилем в течение 55 раз становилась чемпионом. В базовом исполнении новый экземпляр Audi RS 3 LMS выполнен в сером оттенке. Кроме того, кабина стала существенно эргономичнее. На крыше установили люк, а также в в салоне задействовали блок с регулировкой положения педалей.

Выпущенный экземпляр Audi RS 3 LMS создан специально для спортивных команд. Осуществить заказ транспортного средства уже можно в европейских центрах Audi Sport Customer Racing. Начальная цена спорткара достигает 137,5 тысяч евро.



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