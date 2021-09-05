Представлена новая вариация внедорожника Toyota 4Runner

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05.09.2021, 10:52, Новости дня
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Известная компания Toyota выпустила новую спортивную версию внедорожника Toyota 4Runner  с приставкой TRD Sport.

Известно, что данный экземпляр выпускался с целью существенного улучшения уровня управляемости и достижения максимального комфорта для водителя и пассажиров. Автомобиль получил новые амортизаторы. Дорожный просвет внедорожника составит 24,4 сантиметра, а колесные диски получили диаметр 20 дюймов

По внешнему виду следует отметить решетку радиатора и рейлинги на крыше. Кроме того, под капотом автомобиля установлен бензиновый агрегат на 270 л.с. мощности. Приобрести новый экземпляр можно по цене от 40 тысяч долларов. Остальные данные о внедорожнике озвучат после поступления к дилерам.



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