 

Telegraph – британского студента-неонациста «приговорили» к чтению британской классики

05.09.2021, 10:46, Новости дня
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21-летний британский студент, сочувствующий нацистам, получил два года условно, после того как пообещал не изучать более литературу неонацистского содержания, а вместо неё читать романы и пьесы британских классиков, пишет The Daily Telegraph. При этом судья предложил молодому человеку, среди прочего, прочитать роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и предупредил студента, что через четыре месяца устроит ему проверку по прочитанной литературе.


Reuters

Сочувствующий нацистам британец избежал тюрьмы взамен на обязательство читать британскую классическую литературу, пишет The Daily Telegraph.

21-летнему студенту Бену Джону теперь придётся каждые четыре месяца возвращаться в суд для проверки прочитанного им материала.

Молодому человеку дали 24 месяца условно после того, как у него нашли почти 70 тыс. документов неонацистского содержания и о превосходстве белой расы, а также инструкции по изготовлению бомб.

Присяжные единогласно проголосовали за то, чтобы признать Джона виновным в хранении информации, которая может быть полезна для лица, совершающего или готовящегося совершить теракт.

Британскому студенту сказали, что он сможет оставаться на свободе, пока избегает литературы о превосходстве белой расы и вместо этого читает классические романы, такие как «Гордость и предубеждение».

Судья Тимоти Спенсер заявил студенту, что тот едва избежал реального тюремного срока.

Спенсер также заставил Джона дать обещание больше не исследовать материалы правого толка и спросил 21-летнего парня: «Вы читали Диккенса? Остин? Начните с «Гордости и предубеждения», «Повести о двух городах» Диккенса и «Двенадцатой ночи» Шекспира. Подумайте о чтении Харди, Троллопа. 4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я вас проверю».

Судья при этом добавил: «Я буду наблюдать за каждым вашим шагом, Бен Джон. Если вы подведёте меня, то вам известно, что произойдёт».



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