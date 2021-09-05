SRF – вымирание видов становится для человечества не меньшей проблемой, чем изменение климата

Вымирание видов, как и изменения климата, становится экзистенциальной угрозой для человечества, пишет швейцарский телеканал SRF. Международный союз по охране природы и природных ресурсов IUCN представил на конгрессе, проводимом каждые четыре года, расширенную версию Красного списка: теперь в него входят ещё больше видов животных, находящихся под угрозой вымирания.



Reuters

Международный союз по охране природы и природных ресурсов (IUCN) в эту субботу представил в Марселе свой актуализированный Красный список находящихся под угрозой вымирания видов животных. Как пишет швейцарский телеканал SRF, до сих пор находящимися под угрозой вымирания считались 28% из 135 тыс. видов, но теперь этот список должен пополниться новыми видами.

По оценкам организации, вымирание видов, как и изменения климата, стало экзистенциальной угрозой для человечества. На проходящей каждые четыре года встрече представители 1400 организаций, входящих в Международный союз по охране природы и природных ресурсов, обсуждают актуальные проблемы защиты окружающей среды.

На этот раз конференцию открыл президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал к всемирному сотрудничеству в сфере защиты океанов. Сегодня команда учёных из Великобритании, Израиля и США представила вариант генно-технического решения проблемы вымирания кораллов вследствие глобального потепления. Другие пункты программы посвящены световому загрязнению, вымиранию видов на всех континентах и экологическому туризму.

Конгресс IUCN в Марселе будет проходить до 11 сентября и обсуждать возможности сохранения многообразия видов. Тем самым должны быть намечены вехи для важных саммитов ООН по защите климата и животных, а также продовольственной безопасности.

В прошлом Международный союз по охране природы и природных ресурсов уже подготавливал принятие международных соглашений по защите видов, хотя никаких обязательных к исполнению решений на конгрессе не принимается. Швейцария представлена на конгрессе делегацией экспертов федерального ведомства по окружающей среде и дирекции развития и сотрудничества, отмечает швейцарский телеканал.

Конгресс проводится Международным союзом по охране природы и природных ресурсов каждые четыре года. Изначально планировалось провести его в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса конгресс пришлось перенести на год, пишет SRF.