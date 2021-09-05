Deutschlandfunk – уроки Афганистана могут подтолкнуть ЕС к большей независимости от США

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Афганистан может стать событием-катализатором, которое придаст Европе толчок к большей автономии, пишет Deutschlandfunk. Как отмечает издание, недостаток самостоятельности и военная зависимость ЕС от США не являются новостью, однако именно Афганистан может стать тем импульсом, который поведёт Европу к формированию более самостоятельной политики безопасности.



Reuters

Выступая на встрече министров обороны стран ЕС в Словении, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель говорил о событиях-катализаторах, двигающих историю вперёд, пишет Deutschlandfunk. По словам Борреля, для Европы таким событием может стать Афганистан.

Как отмечает издание, осознание того, что ЕС необходима большая самостоятельность в области политики безопасности, не является новым, но афганские события придали ему дополнительную актуальность. Не нова также истина о военной зависимости Европы от США: чтобы преодолеть её, потребуется минимум одно десятилетие.

При этом нынешние европейские причитания о «ненадёжных» США звучат весьма фальшиво, считает издание. Создаётся ощущение, будто бы Вашингтон бросил европейцев на произвол судьбы. Однако было очевидно с самого начала, что европейцам не удастся заменить американцев в Афганистане, подчёркивает Deutschlandfunk, поэтому вывод войск США одновременно означал сворачивание всей операции НАТО.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что крушение Запада случится, если между союзниками произойдёт раздор и начнётся противопоставление ЕС и НАТО, Европы и США. Это верно, как верно и то, что ЕС нужно усилить своё внешнеполитическое влияние, отмечает издание. Как пишет Deutschlandfunk, основной проблемой в данном случае является вовсе не нехватка материальных средств, а нехватка политической и стратегической воли, самосознания Европы. Теперь у неё появляется ещё один шанс на формирование более самостоятельной политики.