 

Deutschlandfunk – уроки Афганистана могут подтолкнуть ЕС к большей независимости от США

05.09.2021, 10:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Афганистан может стать событием-катализатором, которое придаст Европе толчок к большей автономии, пишет Deutschlandfunk. Как отмечает издание, недостаток самостоятельности и военная зависимость ЕС от США не являются новостью, однако именно Афганистан может стать тем импульсом, который поведёт Европу к формированию более самостоятельной политики безопасности.


Reuters

Выступая на встрече министров обороны стран ЕС в Словении, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель говорил о событиях-катализаторах, двигающих историю вперёд, пишет Deutschlandfunk. По словам Борреля, для Европы таким событием может стать Афганистан.

Как отмечает издание, осознание того, что ЕС необходима большая самостоятельность в области политики безопасности, не является новым, но афганские события придали ему дополнительную актуальность. Не нова также истина о военной зависимости Европы от США: чтобы преодолеть её, потребуется минимум одно десятилетие.

При этом нынешние европейские причитания о «ненадёжных» США звучат весьма фальшиво, считает издание. Создаётся ощущение, будто бы Вашингтон бросил европейцев на произвол судьбы. Однако было очевидно с самого начала, что европейцам не удастся заменить американцев в Афганистане, подчёркивает Deutschlandfunk, поэтому вывод войск США одновременно означал сворачивание всей операции НАТО.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что крушение Запада случится, если между союзниками произойдёт раздор и начнётся противопоставление ЕС и НАТО, Европы и США. Это верно, как верно и то, что ЕС нужно усилить своё внешнеполитическое влияние, отмечает издание. Как пишет Deutschlandfunk, основной проблемой в данном случае является вовсе не нехватка материальных средств, а нехватка политической и стратегической воли, самосознания Европы. Теперь у неё появляется ещё один шанс на формирование более самостоятельной политики. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Посол предостерег США от надежд «разорвать» экономику России

20.07 / Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку

02.09 / Замглавы МИД Белоруссии провел переговоры с дипломатом США

30.06 / Делегация депутатов Европарламента прибыла в Крым

17.09 / Муфтият Дагестана осудил помывших в святом источнике обувь военных

22.04 / Названы десять сигналов губернаторам в послании президента парламенту

06.03 / Оценена площадь загрязнения после схода с рельсов вагонов с нефтью на ДВЖД

16.12 / Intel представляет самый быстрый в мире накопитель

31.07 / Охлобыстин заявил о «синдроме Раскольникова» у Ефремова

09.11 / Кравчук выступил за прямой диалог с Донбассом по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика