 

Ольга Бузова осудила делающих аборты женщин

05.09.2021, 10:42, Разное
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Ольга Бузова осудила тех женщин, которые решаются на аборты. Ролик об этом поющая телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
Бузова пояснила о своей знакомой, которая после расставания с возлюбленным готова прервать беременность. Певица негативно относится к такому решению, ведь нельзя лишать жизни будущего человека. Также она не понимает женщин, которые решаются на такой шаг. Если отношениям пришел конец, но под сердцем девушка носит ребенка, то не стоит думать об аборте. Бузова знает множество примеров, когда женщины, оставшись одни, рожают и сами воспитывают детей, а спустя годы ни разу не пожалели о сохранении беременности. Эти слова звезда говорила со слезами на глазах.

К слову, у Бузовой пока нет детей, хотя она состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым и встречалась с Давидом Манукяном. Эти отношения закончились, однако певица не теряет надежды найти достойного спутника жизни и подарить ему наследников.

Источник: tsargrad.tv



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