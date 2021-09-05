 

Врач-уролог назвал симптомы развивающегося цистита

05.09.2021, 10:42, Разное
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Некоторые люди сталкиваются с циститом, однако не догадываются о развитии воспалительного процесса в мочевом пузыре. Врач-уролог Руслан Жумадилов перечислил симптомы данного недуга.
Первыми признаками цистита являются болевые ощущения во время мочеиспускания, частые позывы и кровь в моче. Также человек может страдать от боли внизу живота. Причиной цистита становится инфекция, также возникать недуг может на фоне ослабления иммунитета, переохлаждения, из-за ангины и кариеса. В случаях, когда врачи диагностируют три обострения цистита в течение полугода, можно говорить о хронической форме заболевания. Обратиться к врачу следует после того, как при обычном питьевом режиме количество походов в туалет заметно увеличилось.

По словам Руслана Жумадилова, предугадать развитие цистита крайне сложно. Важно при первых симптомах обратиться в больницу, чтобы не усугубить течение недуга и начать своевременное лечение.

Источник: www.nur.kz



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