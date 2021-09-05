США призвали Россию выполнять обязательства по Минским соглашениям

Американские дипломаты сделали такое заявление по случаю седьмой годовщины подписания Минского протокола, отмечается в сообщении.

“Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины”, – заявили в посольстве.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159252110271936

США потребовали, чтобы Россия освободила незаконно удерживаемых лиц и позволила миссии ОБСЕ мониторить ситуацию на украинско-российской границе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, “еле живы”. Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.

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