 

Житель Ровенской области хотел попасть в Польшу в товарном вагоне

05.09.2021, 10:16, Новости дня
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Мужчину задержали 3 сентября. Его обнаружил пограничный наряд во время проверки поезда, следовавшего в Польшу через пункт пропуска “Владимир-Волынский”.

“Заглянув в один из грузовых вагонов пограничники заметили мужчину. Никаких документов он при себе не имел, правоохранителям же сообщил, что является жителем Ровенской области. Мужчина признался, что таким образом пытался избежать паспортного контроля и незаконно попасть за границу”, – говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы мужчина будет отвечать в суде, добавили в пресс-службе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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