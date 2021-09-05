 

В Австралии акула напала на серфера, мужчина погиб

05.09.2021, 10:16, Новости дня
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На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии). Представитель скорой помощи сказал, что серфер получил серьезную травму руки.

Инспектор скорой помощи Крис Уилсон сказал, что несколько местных серферов и прохожих хотели помочь пострадавшему. Несмотря на усилия медиков мужчина, которому было около 30 лет, погиб.

Многие местные жители 5 сентября пошли на пляжи, чтобы отпраздновать День отца, отметило Associated Press. По словам свидетеля произошедшего Аарона Армстронга, это было первое нападение акулы, о котором знали он и другие местные жители.

Контекст:

По сведениям Associated Press, последнее нападение акулы со смертельным исходом в Австралии произошло в мае у побережья Форстера, в 220 километрах к северу от Сиднея.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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