Столтенберг заявил, что Россия и Китай должны вместе с другими странами противодействовать террористам в Афганистане

По его словам, все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать, чтобы предотвратить превращение Афганистана в место, где террористические группировки могут свободно действовать и “готовить, организовывать, планировать, финансировать атаки на другие страны”,

Столтенберг также заявил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, когда в кратчайшие сроки после вывода иностранных войск страну взяли под контроль талибы. По его словам, афганские военные могли более эффективно противостоять “Талибану”, учитывая объем средств, которые союзники потратили на их подготовку.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

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