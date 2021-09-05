 

Глава ПКР оценил выступление россиян на Паралимпиаде в Токио

05.09.2021, 10:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские спортсмены выступали на Паралимпийских играх в Токио в непростых условиях, но добились восхитительного спортивного результата, рассказал шеф миссии команды на Играх в Токио, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков.

«Все ребята – герои, все – молодцы. Все без исключения, они проделали огромную работу для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры. Причем в жесточайших условиях COVID, сокращения количества отборочных соревнований, выполнения Паралимпийским комитетом РФ поствосстановительных критериев Международного паралимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства», – рассказал РИА «Новости» Рожков.

По его словам, восхищает результат атлетов, завоевавших 118 медалей, до этого лучший был результат был в 2012 году – 102 награды. 

«Отмечу Валерию Шабалину, завоевавшую три золотые медали и две серебряные, Роман Жданов также в плавании выиграл три золота и две бронзы. Андрей Калина к своим трем золотым медалям добавил в Токио еще три золота, а Андрей Николаев принес два золото и одно серебро. И впервые завоеваны золотые медали в велоспорте и фехтовании на колясках, а первые награды Игр – в бочча, паратхэквондо, гребле на байдарках и каноэ», – добавил Рожков.

Сборная Паралимпийского комитета РФ (ПКР) заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Россияне завоевали 118 наград – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе – британцы (41-38-44), третье – американцы (36-36-31).

Накануне сборная РФ по бочча обыграла команду Португалии и выиграла бронзовую медаль Паралимпийских игр. В тот же день житель России Сергей Малышев завоевал «бронзу» Паралимпиады в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров. Кроме того, в пятницу российские атлеты Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золото Паралимпиады в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.



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