 

В Черногории началась интронизация митрополита на фоне протестов националистов

05.09.2021, 10:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИнтронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия началась в Цетинском монастыре в Черногории, несмотря на попытки националистов сорвать церемонию.

По инфомрации газеты «Вечерне новости», в настоящий момент идет богослужение. Патриарх Сербский Порфирий на вертолете прибыл в заблокированный националистами город Цетине на интронизацию митрополита Черногорско-Приморского, передает ТАСС. 

«Во славу Божию мы прибыли в Цетине, чтобы совершить интронизацию нового митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Всех призываем к молитве», – сообщил патриарх Порфирий.

Также он разместил видео своего прибытия в Цетине. На записи видно, как приземлившийся вертолет встречают несколько спецназовцев, они помогают патриарху Порфирию и митрополиту Иоанникию выйти из машины, а затем прикрывают их тканевым щитом от возможного огня снайперов.

Протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками и камнями. Они выступают против проведения церемонии интронизации митрополита. Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста.



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