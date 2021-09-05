В Черногории началась интронизация митрополита на фоне протестов националистов

Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия началась в Цетинском монастыре в Черногории, несмотря на попытки националистов сорвать церемонию.

По инфомрации газеты «Вечерне новости», в настоящий момент идет богослужение. Патриарх Сербский Порфирий на вертолете прибыл в заблокированный националистами город Цетине на интронизацию митрополита Черногорско-Приморского, передает ТАСС.

«Во славу Божию мы прибыли в Цетине, чтобы совершить интронизацию нового митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Всех призываем к молитве», – сообщил патриарх Порфирий.

Также он разместил видео своего прибытия в Цетине. На записи видно, как приземлившийся вертолет встречают несколько спецназовцев, они помогают патриарху Порфирию и митрополиту Иоанникию выйти из машины, а затем прикрывают их тканевым щитом от возможного огня снайперов.

Протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками и камнями. Они выступают против проведения церемонии интронизации митрополита. Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста.