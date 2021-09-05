Новый электрокроссовер Renault Megane показали до выхода на рынок

Пользователям стали доступные фотографии нового электрического кроссовера Renault Megane E-Tech.

Данный автомобиль является первым серийным экземпляром, который выполнен на новой платформе. Кроме того, здесь задействовали виртуальную приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы. Также указано, что модель соответствует по внешнему виду прототипу, показанному три месяца назад. Разработчики применили платформу CMF-EV.

Предполагается, что запас хода на электротяге достигает 470 километров, тогда как уровень производительности электрического кроссовера пока остается неизвестным. Официальный выход в продажу автомобиля ожидается уже в следующем году.