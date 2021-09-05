Микрофинансовые организации предлагают работодателям выплачивать зарплату раз в год

Союз микрофинансовых организаций России обратился к работодателям с публичным предложением зарплатного проекта, который станет доступен для сотрудников предприятий с 1 сентября. Согласно нему, заработная плата будет выплачиваться раз в год, а в остальное время работники смогут взять микрозайм до получки на льготных условиях.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый работающий россиянин регулярно берёт микрозаймы до получки в МФО, а ещё 40% сотрудников делают это время от времени. При этом большинство опрошенных заявило, что если бы зарплату платили один раз в год, то они тоже бы, скорее всего, обращались в микрофинансовые организации за займами. Для участников зарплатного проекта ставки по краткосрочным займам будут снижены с 720 до в среднем 660 процентов годовых, а также они получат право досрочного погашения задолженности перед МФО недвижимым имуществом или личным транспортом.

«МФО делают шаг навстречу народу, и люди должны это ценить. Какой смысл переплачивать за микрозаймы, если можно получать их на льготных условиях? Вы всё равно после получки первым делом идёте закрывать задолженность. Вы можете сэкономить уйму времени, если будете делать это раз в год, а не раз в месяц. Всё это очень удобно и должно повысить качество услуг для населения», – пояснил президент Союза микрофинансовых организаций России Антон Ромашевич.

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