Кардиолог рассказала, как снизить риск сердечных заболеваний у детей

Снизить риск сердечных заболеваний у детей поможет правильный образ жизни – регулярные физически нагрузки и исключение из рациона фастфуда. Об этом пояснила детский врач-кардиолог Анна Котова.

По ее словам, в настоящее время около 80% подростков недостаточно занимаются спортом, поэтому многие сталкиваются с ожирением. Причиной становятся гаджеты, которые занимают большую часть времени детей. Это приводит к тому, что у подростков в раннем возрасте появляется первичная гипертония, хотя ранее данное состояние считалось вторичным заболеванием или следствием какого-то другого недуга. У детей, употребляющих фастфуд и полуфабрикаты с высоким содержанием соли, изменяются сосуды.

Чтобы избежать проблем с работой сердечно-сосудистой системы, врач рекомендует с детства прививать малышам принципы правильного питания и необходимость регулярных физических нагрузок. Если нет возможности заниматься определенным видом спорта, то стоит выполнять пешие прогулки, например, из дома в школу и обратно. Также родителям необходимо следить за качеством сна своих детей, на котором негативно сказывается использование гаджетов перед засыпанием.

Источник: tass.ru