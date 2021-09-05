Ученые создали материал для строительства зданий на Луне

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05.09.2021, 9:48, Разное
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Ученые из Московского авиационного института создали материал для строительства зданий на Луне. Для этой цели специалисты планируют использовать лунный грунт реголит, а в земных условиях – порошок базальта, смешанный с полимером.
Дело в том, что базальт схож с реголитом, поэтому его использование может продемонстрировать свойства данного строительного материала и проверить его качества, а также отработать технологию в условиях Земли. Планируется смешивать 90% реголита и 10% полимера, что позволит сэкономить на доставке на Луну. Ранее Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что полет космического корабля для облета спутника Земли планируется на 2028 год, а высадка людей – на 2030 год. Для этого необходимо возведение зданий на поверхности Луны, а основой для них должен стать местный грунт. По словам ученого Серафима Дегтярева, для придания необходимой формы строительным блокам следует запекать или сплавлять реголит с полимером. Полученный материал герметичный, относительно прочный, выдерживает температуры от -50 до +100 градусов Цельсия. Также он не разрушается под воздействием космической радиации. Специалисты планируют построить рабочий модуль в кратере Луны, где смогут жить и работать несколько человек. Он будет возводиться из блоков шириной 1 см и толщиной 4 мм. Длина брикетов будет разная в зависимости от плана строения. Создание блоков хотят осуществлять при помощи 3D-принтеров, а возведение здания площадью 36 квадратных метров займет около полутора месяца.

Другие эксперты отмечают, что для этой цели лучше бы использовать какое-то неорганическое вещество, например, цемент. Он более радиационно стойкий, что важно в лунных условиях. Однако создатели материала учитывали, что связывающий материал должен быть легким, а объемы доставки – минимальными. В целом же использование данной технологии и составляющих эксперты назвали перспективными.

Источник: iz.ru



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