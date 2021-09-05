В Египте перевернулся пассажирский автобус. Погибли 12 человек, среди них – дети

ДТП произошло в районе 109 километра трассы “Суэц – Каир”, причины аварии пока не сообщили. Источник другого местного издания Youm7 сказал, что в автобусе находилось около 60 человек.

Известно о гибели 12 человек, еще 34 получили травмы и ранения. Люди получили сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины. Среди раненых и погибших были дети.

Директор Суэцкой больницы скорой помощи Мохамед Тантави рассказал, что направил около 30 машин скорой помощи на место аварии, чтобы доставить раненых в больницу.

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