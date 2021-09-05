 

В Египте перевернулся пассажирский автобус. Погибли 12 человек, среди них – дети

05.09.2021, 9:22, Новости дня
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ДТП произошло в районе 109 километра трассы “Суэц – Каир”, причины аварии пока не сообщили. Источник другого местного издания Youm7 сказал, что в автобусе находилось около 60 человек.

Известно о гибели 12 человек, еще 34 получили травмы и ранения. Люди получили сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины. Среди раненых и погибших были дети. 

Директор Суэцкой больницы скорой помощи Мохамед Тантави рассказал, что направил около 30 машин скорой помощи на место аварии, чтобы доставить раненых в больницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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