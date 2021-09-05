В мире сделали почти 5,5 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация началась в 183 странах, последний суточный показатель составил 39 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2 млрд доз, полностью вакцинированы 63,,5% населения);

Индия (584,4 млн доз, полностью вакцинированы 11,4% населения);

страны Евросоюза (537,9 млн доз, полностью вакцинированы 59,9% населения);

США (374,5 млн доз, полностью вакцинированы 53% населения);

Бразилия (199,1 млн доз, полностью вакцинированы 30,7% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (83,7%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 сентября первую дозу вакцины получили 5,6 млн человек, а 4,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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