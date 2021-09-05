Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в Москве

Российскую актрису театра и кино Анастасию Макееву госпитализировали, сообщил ее муж Роман Мальков.

По его словам, Макееву увезли в больницу на машине скорой помощи. В настоящий момент актриса находится под капельницей.

«Что дальше, не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли», – написал Мальков в Instagram.

Мальков отметил, что состояние звезды ухудшилось из-за стресса, спровоцированного скандалом, который «раздули» журналисты вокруг Макеевой и его бывшей супруги Светланы Мальковой. Мужчина призвал СМИ «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды. Кроме того, он пригрозил им судебными исками за клевету.

До этого у Анастасии Макеевой уже были проблемы с голосовыми связками. Из-за нервного истощения в августе Макеева теряла голос, пишет РЕН ТВ.

В августе Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт» между ее новым мужем Мальковым и его бывшей женой Светланой, у которых после развода остались четверо детей. Старший сын проживает с отцом и его новой супругой, остальные остались с матерью в Словении.

Ранее народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.