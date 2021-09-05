Бывшего заключенного в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину

Бывший заключенный тюрьмы на базе ВМС США Гуантанамо, житель России Равиль Мингазов может быть возвращен на родину, сообщили члены его семьи и адвокаты.

По информации газеты The Washington Post, 53-летний житель РФ содержался в заключении почти 15 лет без предъявления обвинения, его скрывали от общественности, прежде чем передать властям Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

Адвокат Мингазова Гэри Томпсон предположил, что российские власти решили вернуть узника, в то время как ОАЭ прилагают усилия к его репатриации. Российское посольство, по данным The Washington Post, не прокомментировало ситуацию.

Издание сообщило, что в последние годы власти Эмиратов возвращают на родину бывших заключенных Гуантанамо, которые были переданы им США. Американские должностные лица, в свою очередь, просили не выдавать РФ Мингазова. «Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ», – сообщил источник в Госдепартаменте.

В январе 2017 года уроженец Набережных Челнов Равиль Мингазов был отправлен в Объединенные Арабские Эмираты из военной тюрьмы на базе США в Гуантанамо.

Всего Мингазов провел в американской тюрьме 14 лет без предъявления обвинений. Он был последним россиянином, который содержался в Гуантанамо. Всего же в прошлом в этой тюрьме было не менее восьми человек, имевших российское гражданство.

Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году. По версии американских спецслужб, житель России участвовал в боевых действиях на стороне движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Также в Пентагоне считали, что он может быть связан с «Аль-Каидой» (запрещена в России).