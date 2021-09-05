Названы необходимые для употребления осенью продукты

В осенний период необходимо есть цитрусовые, так как в них содержатся эфирные масла, которые повышают настроение и тонизируют, сообщила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Писарева указала, что необходимо включить в рацион орехи, оливковое масло, авокадо и жирную рыбу, так как в этих продуктах есть полезные жиры, передает RT.

«Горячие овощные крем-супы, например, из тыквы, пастернака, батата – как раз сезон. Они улучшат обмен веществ и согреют. Добавьте в ежедневное меню больше лука и чеснока. Ешьте сезонные овощи, грибы, тыкву, кабачки, репу, свеклу, капусту – они добавят в рацион необходимые организму витамины и минералы. Привозная клубника и малина не настолько уже полезны, потому что у них была долгая транспортировка, нужно есть продукты, которые по сезону», – рассказала Писарева.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова добавила, что осенью необходимо есть тыкву, а также другие овощи и фрукты.

«Тыква – источник бета-каротина и витамина А. Яблоки, персики, абрикосы в этот сезон содержат больше витаминов и минералов. Если мы говорим про овощи, то это помидоры, огурцы, сладкий болгарский перец – они содержат витамин С, карбоновую кислоту, которая необходима для нормальной работы иммунной системы. Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они еще содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые необходимы», – объяснила она.

Круглова отметила, что риск набрать вес осенью растет, так как люди начинают есть больше сладкого и мучного, чтобы улучшить себе настроением. Врач посоветовала включить в рацион полезные натуральные сладости. Кроме того, в блюда можно добавлять больше пряностей: имбирь, чеснок и корицу – они содержат антиоксиданты и фитонутриенты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральные витамины оказывают более положительный эффект на здоровье, чем их синтетические аналоги.