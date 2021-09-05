 

Названы необходимые для употребления осенью продукты

05.09.2021, 9:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ осенний период необходимо есть цитрусовые, так как в них содержатся эфирные масла, которые повышают настроение и тонизируют, сообщила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Писарева указала, что необходимо включить в рацион орехи, оливковое масло, авокадо и жирную рыбу, так как в этих продуктах есть полезные жиры, передает RT.

«Горячие овощные крем-супы, например, из тыквы, пастернака, батата – как раз сезон. Они улучшат обмен веществ и согреют. Добавьте в ежедневное меню больше лука и чеснока. Ешьте сезонные овощи, грибы, тыкву, кабачки, репу, свеклу, капусту – они добавят в рацион необходимые организму витамины и минералы. Привозная клубника и малина не настолько уже полезны, потому что у них была долгая транспортировка, нужно есть продукты, которые по сезону», – рассказала Писарева.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова добавила, что осенью необходимо есть тыкву, а также другие овощи и фрукты.

«Тыква – источник бета-каротина и витамина А. Яблоки, персики, абрикосы в этот сезон содержат больше витаминов и минералов. Если мы говорим про овощи, то это помидоры, огурцы, сладкий болгарский перец – они содержат витамин С, карбоновую кислоту, которая необходима для нормальной работы иммунной системы. Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они еще содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые необходимы», – объяснила она.

Круглова отметила, что риск набрать вес осенью растет, так как люди начинают есть больше сладкого и мучного, чтобы улучшить себе настроением. Врач посоветовала включить в рацион полезные натуральные сладости. Кроме того, в блюда можно добавлять больше пряностей: имбирь, чеснок и корицу – они содержат антиоксиданты и фитонутриенты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральные витамины оказывают более положительный эффект на здоровье, чем их синтетические аналоги. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Вооруженный мужчина напал на людей на западе Германии

05.11 / Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

01.12 / ЦБ России выявил крупную финансовую пирамиду

02.09 / Израиль и ОАЭ подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций

14.04 / Названы опасные симптомы после вакцинации препаратом Johnson&Johnson

01.07 / Любимова отреагировала на смерть Проскурина

25.08 / Верховный суд Беларуси отказался признавать выборы недействительными

24.06 / Министр спорта счел неудовлетворительным результат сборной РФ на Евро-2020

11.11 / Летчик-космонавт осудил идею продавать определенные товары под маркой «Поехали!»

01.04 / Der Standard – «море стало полем» — из-за водной блокады Крым предъявит иск на «запредельную» сумму к Киеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика