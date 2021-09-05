Расставшаяся с Элджеем Ивлеева вспомнила о своем трудном детстве

Пару месяцев назад Настя Ивлеева и рэпер Элджей развелись. Блогер тогда называла причиной расставания перемены в чувствах, а в недавнем интервью вспомнила о трудном детстве, ведь именно в тот период и сформировался ее характер, отразившийся на всей будущей жизни.

Настя Ивлеева выросла в поселке Разметелево Всеволожского района. Семья испытывала трудности в 90-е – родителям пришлось много работать, а будущий блогер воспитывала младшего брата. По этой причине юная девушка лишилась всех радостей детства. Сейчас, вспоминая те времена, Ивлеева осознает, что именно так она никогда не хотела бы жить.

В тот период ей очень не хватало слов поддержки от близких и задушевных разговоров с матерью. Теперь же любой вопрос Ивлеева может решить с помощью денег, она живет в свое удовольствие, может позволить себе многое. То, что ей пришлось пережить в прошлом, помогло будущему блогеру «выковать железный характер». Благодаря ему Ивлеева стала пуленепробиваемой, ее сложно задеть чем-то или ранить.

Источник: www.popcornnews.ru