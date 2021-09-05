 

Тамбовский педагог возглавил список Forbes самых богатых учителей России

05.09.2021, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учитель русского языка и литературы из села Старая Казинка Тамбовской области Петр Поляков второй год подряд возглавляет список Forbes богатейших педагогов страны. Состояние Полякова редакция журнала оценивает в 56 млн долларов, из которых 4 учитель заработал за 2020 год. 

Помимо учительской зарплаты, в совокупный доход Петра Николаевича вошла реализация продукции с принадлежащих педагогу сельскохозяйственных угодий. Учитель владеет двумя квартирами в райцентре и коттеджем в селе, несколькими гектарами земли и имеет внушительный парк автомобилей. Петр Поляков также известен как ценитель антиквариата.

В первую десятку, заняв 6-е место, вошел ещё один учитель из Тамбовской области — Евгений Матушкин, по совместительству депутат регионального парламента.

Первую тройку рейтинга дополнили два столичных учителя — Антон Молев и Егор Пучков. Педагоги Москвы в целом наиболее широко представлены в списке — 42 человека, из которых 6 — в первой десятке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Диетологи: Правильный плотный завтрак благоприятно влияет на низкий вес

29.09 / Мнение: О победе телевизора над здравым смыслом

25.06 / Мнение: О собаках и больных зооненавистничеством.

21.07 / Проект “Московское долголетие” возобновляет занятия на свежем воздухе

04.03 / Мнение: “Тойота. Эволюция революции”

03.01 / Мнение: “Жесткий ответ” за Сулеймани

15.04 / Начался «Большой солнечный минимум» который продлится до 2070 года

08.08 / Мнение: Письмо: “Особенные платья, чтобы выглядеть восхитительно”

12.06 / Телескопический карниз – незаменимая вещь для порядка в кухонном шкафу

16.12 / Не пришли на похороны! Как могли? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика