Тамбовский педагог возглавил список Forbes самых богатых учителей России

Учитель русского языка и литературы из села Старая Казинка Тамбовской области Петр Поляков второй год подряд возглавляет список Forbes богатейших педагогов страны. Состояние Полякова редакция журнала оценивает в 56 млн долларов, из которых 4 учитель заработал за 2020 год.

Помимо учительской зарплаты, в совокупный доход Петра Николаевича вошла реализация продукции с принадлежащих педагогу сельскохозяйственных угодий. Учитель владеет двумя квартирами в райцентре и коттеджем в селе, несколькими гектарами земли и имеет внушительный парк автомобилей. Петр Поляков также известен как ценитель антиквариата.

В первую десятку, заняв 6-е место, вошел ещё один учитель из Тамбовской области — Евгений Матушкин, по совместительству депутат регионального парламента.

Первую тройку рейтинга дополнили два столичных учителя — Антон Молев и Егор Пучков. Педагоги Москвы в целом наиболее широко представлены в списке — 42 человека, из которых 6 — в первой десятке.

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