День святого Луппа: народные приметы в православный праздник 5 сентября

Святой Лупп Солунский жил на рубеже 3-4 веков. Он

добровольно и смиренно принял кару языческих мучителей, за что и был причислен

к лику святых.

В этот день стоит отказаться от пышных празднеств, провести

его в смирении и покое. Стоит придерживаться ранее заготовленного плана и не предпринимать

лишних действий. В этот день можно задуматься о планах на будущее, выстроить

схему достижения намеченных целей.

5 сентября – подходящий день для бракосочетания. Союз, заключенный

в день святого Луппа, станет крепким и долгим. Дети, рожденные в этот день, зачастую

вырастают творческими людьми.

Для тех, кто интересуется садом и огородом, отличный день,

чтобы отправиться собирать бруснику. Лучше всего, если по ягоды пойдет женщина.

Мужчины в древность в день святого Луппа убирали лен и овес. Сейчас мужской

половине населения можно сделать какую-то работу по дому в этот день.

5 сентября – отличный день, чтобы ничего не менять в жизни.

Его стоит провести так, как обычно. Не стоит жаловаться на проблемы и ругать

жизнь. Ко всем обстоятельствам стоит относиться со смирением и пониманием.

В День святого Луппа не стоит одалживать что-то материальное.

Забранные деньги или вещи могут унести с собой добро и гармонию. Сны, которые снятся

в этот день, лучше тоже оставить при себе. Не стоит кому-то рассказывать сюжет сновидений

в ночь на 5 сентября.

Этот день нужно провести в спокойствии, занимаясь хоть и

обычными, но необходимыми делами.