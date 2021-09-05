 

День святого Луппа: народные приметы в православный праздник 5 сентября

05.09.2021, 8:50, Разное
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Святой Лупп Солунский жил на рубеже 3-4 веков. Он
добровольно и смиренно принял кару языческих мучителей, за что и был причислен
к лику святых.

В этот день стоит отказаться от пышных празднеств, провести
его в смирении и покое. Стоит придерживаться ранее заготовленного плана и не предпринимать
лишних действий. В этот день можно задуматься о планах на будущее, выстроить
схему достижения намеченных целей.

5 сентября – подходящий день для бракосочетания. Союз, заключенный
в день святого Луппа, станет крепким и долгим. Дети, рожденные в этот день, зачастую
вырастают творческими людьми.

Для тех, кто интересуется садом и огородом, отличный день,
чтобы отправиться собирать бруснику. Лучше всего, если по ягоды пойдет женщина.
Мужчины в древность в день святого Луппа убирали лен и овес. Сейчас мужской
половине населения можно сделать какую-то работу по дому в этот день.

5 сентября – отличный день, чтобы ничего не менять в жизни.
Его стоит провести так, как обычно. Не стоит жаловаться на проблемы и ругать
жизнь. Ко всем обстоятельствам стоит относиться со смирением и пониманием.

В День святого Луппа не стоит одалживать что-то материальное.
Забранные деньги или вещи могут унести с собой добро и гармонию. Сны, которые снятся
в этот день, лучше тоже оставить при себе. Не стоит кому-то рассказывать сюжет сновидений
в ночь на 5 сентября.

Этот день нужно провести в спокойствии, занимаясь хоть и
обычными, но необходимыми делами.



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